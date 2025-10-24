Betrüger versprechen: Geld retour von der ÖGK

Wenn die Gesundheitskasse Geld aufs Konto überweist, freut sich wohl jeder. Aber Achtung! Derzeit kann die telefonische Ankündigung einer solchen Überweisung auch viel Geld kosten. Denn hinter diesen Anrufen stecken gemeine Betrüger.
„Hallo, hier ist die ÖGK-Kostenrückerstattung!“ – Solche Anrufe erreichten in den vergangenen Wochen gehäuft Versicherte in Niederösterreich. Gefordert wird darin die Bekanntgabe von IBAN- oder BIC-Codes, damit man „Geld überweisen könne“.
Böses Erwachen
Doch gibt man in freudiger Erwartung die gewünschten Daten preis, kann rasch das böse Erwachen folgen – und Geld vom Konto abgezweigt werden. „Bei derartigen Anrufen handelt es sich nämlich um Betrugsversuche“, warnt die Gesundheitskasse.
Schriftliche Mitteilung
Betont wird, dass die ÖGK niemals Bank- oder Kreditkartendaten telefonisch anfordere. Echte Kostenrückerstattungen würden ausschließlich über sichere Kanäle erfolgen: „Und nur nach vorheriger schriftlicher Mitteilung“, heißt es. Verdächtige Anrufe sollte man der ÖGK oder der Polizei melden.
