Mehrere Unfälle: 47-Jähriger tödlich verunglückt

In der Folge kam es auf der Gegenfahrbahn zu einem weiteren Auffahrunfall: Ein Kastenwagen konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen einen vor ihm stehenden Pkw. Der Lenker des Kastenwagens blieb aber unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz. Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die B317 zeitweise vollständig gesperrt.