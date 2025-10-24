USA planen Staatsbeteiligung bei Quantenfirmen

Bereits an strategisch wichtigen Unternehmen beteiligt

Eine Beteiligung des Staates an strategisch wichtigen Unternehmen ist für die US-Regierung schon länger ein Thema. So kündigte Präsident Donald Trump Anfang des Jahres an, dass die USA im Gegenzug für staatliche Zuschüsse eine Beteiligung von zehn Prozent an Intel übernehmen würden.