„Der Einsatz hat etwas mit den Menschen gemacht“

Am 28. Oktober 2024 griff Roland Drexler aus Altenfelden zur Waffe, tötete zwei Männer, sorgte für den größten Polizeieinsatz der Geschichte. Die „Krone“ traf den Bürgermeister der kleinen Mühlviertler Gemeinde Klaus Gattringer und sprach über Drexler, den Tag der Tat, die Suche und was sich seither in der Gemeinde verändert hat.