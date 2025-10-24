Vorteilswelt
Ein Jahr nach Amoklauf

„Der Einsatz hat etwas mit den Menschen gemacht“

Oberösterreich
24.10.2025 09:00
Der auffällige Panzerwagen der Cobra stand vor einem Jahr für mehrere Tage direkt vor dem ...
Der auffällige Panzerwagen der Cobra stand vor einem Jahr für mehrere Tage direkt vor dem Gemeindeamt in Altenfelden.(Bild: Wenzel Markus)

Am 28. Oktober 2024 griff Roland Drexler aus Altenfelden zur Waffe, tötete zwei Männer, sorgte für den größten Polizeieinsatz der Geschichte. Die „Krone“ traf den Bürgermeister der kleinen Mühlviertler Gemeinde Klaus Gattringer und sprach über Drexler, den Tag der Tat, die Suche und was sich seither in der Gemeinde verändert hat.

0 Kommentare

Cobra-Beamte mit Sturmgewehren, Polizeihubschrauber, Hundeführer und eine Hundertschaft an Polizisten: Am 28. Oktober 2024 verwandelte sich das beschauliche Altenfelden in den sichersten Ort Österreichs. Alle waren auf der Suche nach Roland Drexler.

