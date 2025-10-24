„Der Einsatz hat etwas mit den Menschen gemacht“

Am 28. Oktober 2024 griff Roland Drexler aus Altenfelden zur Waffe, tötete zwei Männer, sorgte für den größten Polizeieinsatz der Geschichte. Die „Krone“ traf den Bürgermeister der kleinen Mühlviertler Gemeinde Klaus Gattringer und sprach über Drexler, den Tag der Tat, die Suche und was sich seither in der Gemeinde verändert hat.
Cobra-Beamte mit Sturmgewehren, Polizeihubschrauber, Hundeführer und eine Hundertschaft an Polizisten: Am 28. Oktober 2024 verwandelte sich das beschauliche Altenfelden in den sichersten Ort Österreichs. Alle waren auf der Suche nach Roland Drexler.
