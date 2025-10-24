Mette-Marit unterbricht Reha für royales Dinner

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (52) hat ihre dringend nötige Lungen-Reha für einen Abend unterbrochen – und beim legendären Storting-Dinner im königlichen Palast in Oslo alle Herzen erobert. Trotz schwerer Krankheit zeigte sie sich strahlend, elegant und voller Lebensfreude.
Ein königlicher Wow-Moment: Die unheilbar kranke Prinzessin erschien in einem leuchtend roten Kleid, das ihre zarte Figur perfekt betonte. Auf ihrem Haupt: die glitzernde Hochzeitstiara, Symbol ihrer Liebe zu Kronprinz Haakon.
Schmuck-Hommage an Tochter Ingrid Alexandra
Besonders rührend: An ihrem Handgelenk trug Mette-Marit ein ganz besonderes Armband – ein Geschenk, das ihre Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra (21) einst von Prinzessin Astrid zur Konfirmation bekam. Damit sandte Mette-Marit ihrer Tochter, die im fernen Sydney studiert und nicht dabei sein konnte, eine süße Botschaft, dass sie an sie denke.
Mette-Marit kämpft tapfer gegen Lungenfibrose
Seit 2018 ist bekannt: Die Kronprinzessin leidet an einer seltenen, unheilbaren Form der Lungenfibrose. Die Krankheit verursacht Atemnot, chronische Müdigkeit und Erschöpfung – und zwingt sie immer wieder zu Pausen.
Im September hatte der Palast mitgeteilt, dass Mette-Marit sich im Oktober komplett zur Lungen-Reha zurückzieht.
Kurz davor sagte sie ehrlich: „Ich hätte es schon früher tun sollen, aber jetzt ist es an der Zeit. Ich brauche etwas mehr Hilfe als zuvor, um den Alltag zu bewältigen.“
Therapie zeigt Wirkung – Hoffnung für die Fans
Ihr strahlendes Auftreten beim Storting-Dinner zeigt: Die Therapie scheint anzuschlagen! Schon im November will die Kronprinzessin, wenn möglich, ihre offiziellen Termine wieder aufnehmen. Ein dringender Hoffnungsschimmer – für sie, ihre Familie und das ganze Königreich.
Denn der Kronprinzessin steht eine der wohl schwierigsten Phasen ihres Lebens bevor. Ein Skandalbuch über ihren Sohn Marius Borg Høiby (28) sorgt gerade für Aufregung in Norwegen.
In dem Werk „Hvite striper, sorte får“ („Weiße Streifen, schwarze Schafe“) wird Marius eine Nähe zum Drogenmilieu und Kokainkonsum nachgesagt – schwere Vorwürfe, die die königliche Familie als „Lügen und unbelegte Behauptungen“ zurückweist. Laut Insidern soll das Buch sogar andeuten, Mette-Marit habe ihrem Sohn in schwierigen Momenten geholfen – ein Vorwurf, der sie tief trifft.
Monsterprozess ab Februar
Und das Drama geht weiter: Im Februar steht Marius vor Gericht – wegen 32 Anklagepunkten, darunter auch der Vorwurf einer Vergewaltigung. Der älteste Sohn von Mette-Marit aus einer früheren Beziehung lässt sich derzeit wegen Drogenproblemen behandeln, doch die kommenden Monate werden hart. Besonders für eine liebende Mutter wie Mette-Marit.
