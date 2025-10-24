Mette-Marit unterbricht Reha für royales Dinner

Monsterprozess ab Februar

Und das Drama geht weiter: Im Februar steht Marius vor Gericht – wegen 32 Anklagepunkten, darunter auch der Vorwurf einer Vergewaltigung. Der älteste Sohn von Mette-Marit aus einer früheren Beziehung lässt sich derzeit wegen Drogenproblemen behandeln, doch die kommenden Monate werden hart. Besonders für eine liebende Mutter wie Mette-Marit.