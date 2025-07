Der Fahrplan in die neue Saison steht fest

Auf Salute folgen Champions League und Ligastart

Der weitere Fahrplan für den Abomeister: Am 22. und 23. August steht in Zell am See das Red Bulls Salute an, ehe am 29. und 31. August die CHL-Heimspiele gegen Tichy und Bremerhaven auf dem Programm stehen. Am 4. und 6. September geht es nach Tampere bzw. Kuopio. Am 12. September beginnt schließlich die neue Ligasaison mit dem Gastspiel in Bozen, am 14. September dann die Finalneuauflage daheim gegen den KAC, die auf ORF 1 übertragen wird.