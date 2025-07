Eingecheckt! Ikone Ronaldo ist in Saalfelden

Samstag erster Test

Ob Ronaldo, der heute ins Training einsteigen soll, am Samstag beim Testspiel seines Klubs in Saalfelden gegen St. Johann in Tirol mit von der Partie sein wird, ist noch unklar. Al-Nassr spielt zudem noch gegen Toulouse (30. Juli) und Al-Ahli (2. August). Beide Spiele finden in Grödig statt.