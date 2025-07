Motorsport-Klassiker macht wieder Halt in Salzburg

Ziel in Salzburger Altstadt

Von dort geht es weiter über Mittersill und den kleinen Dientnersattel nach Saalfelden und Leogang. Am zweiten Renntag geht es vom Pinzgau über den Königssee und die Rossfeld-Panoramastraße in die Stadt Salzburg. Das Ziel ist am Kajetanerplatz.