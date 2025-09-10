Vorteilswelt
Basketball-EM

Deutschland wirft Doncic raus, jetzt warten Finnen

Sport-Mix
10.09.2025 22:44
Weltmeister Deutschland steht im Halbfinale.
Weltmeister Deutschland steht im Halbfinale.(Bild: AP/Sergei Grits)

Weltmeister Deutschland und Überraschungsteam Finnland haben am Mittwoch in Riga das Semifinale der Basketball-EM der Männer komplettiert und treffen am Freitag im Duell um einen Finalplatz aufeinander. 

Die Deutschen setzten sich gegen das von NBA-Topstar Luka Doncic mit 39 Punkten angeführte Slowenien nach Pausenrückstand mit 99:91 durch, die Finnen gewannen den Außenseiter-Vergleich mit Georgien 93:79.

Luka Doncic muss die Koffer packen.
Luka Doncic muss die Koffer packen.(Bild: AFP/GINTS IVUSKANS)

Das zweite Semifinale bestreiten die Türkei und Griechenland.

