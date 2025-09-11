Warum Charlie Kirk (31) so wichtig für Trump war

„Der großartige, ja sogar legendäre Charlie Kirk ist tot. Niemand verstand die Jugend der Vereinigten Staaten von Amerika besser oder hatte ein besseres Gespür für sie als Charlie. Er wurde von ALLEN geliebt und bewundert, insbesondere von mir, und nun ist er nicht mehr unter uns. Melania und ich sprechen seiner wunderschönen Frau Erika und seiner Familie unser tiefstes Beileid aus. Charlie, wir lieben dich!“

Donald Trump auf Truth Social über Charlie Kirk Bild: EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL