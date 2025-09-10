Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Betet für Charlie“

Anschlag! Trump-Aktivist bei Auftritt angeschossen

Ausland
10.09.2025 21:36
Der Trump-Vertraute Charlie Kirk
Der Trump-Vertraute Charlie Kirk(Bild: AP/Ross D. Franklin)

Auf den einflussreichen US-Aktivisten Charlie Kirk ist am Mittwoch ein Anschlag verübt worden. Szenen des brutalen Vorfalls verbreiteten sich schnell. Kirk zählt zu den bekanntesten konservativen Meinungsführern und ist ein Verbündeter von Präsident Donald Trump. 

0 Kommentare

Kirk sei bei einem Vortrag an der Universität Utah Valley angeschossen worden, sagte ein Universitätssprecher nach Angaben des Fernsehsenders NBC News. US-Präsident Trump äußerte sich umgehend. „Wir müssen alle für Charlie Kirk beten, auf den geschossen worden ist.“

Auch FBI-Chef Kash Patel meldete sich zu Wort. „Unsere Gedanken sind bei Charlie, seinen Liebsten und allen anderen Betroffenen“, schrieb Patel auf X. Die US-Bundespolizei verfolge das Geschehen genau. FBI-Beamte werden rasch am Tatort sein.

Attentäter in Gewahrsam
Medienberichten zufolge wurde der 31-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. In sozialen Medien wurde ein Video geteilt, das Kirk außerhalb der Universität in einer großen Menschenmenge zeigt. Nachdem ein lauter Knall zu hören war, führte Kirk seine Hand zu seinem blutüberströmten Genick und fiel dann von seinem Sessel.

Kirk soll Trump nahestehen.
Kirk soll Trump nahestehen.(Bild: AP/Phelan M. Ebenhack)

Laut einem Universitätssprecher wurde der Schuss aus einem nahe gelegenen Gebäude abgegeben. Ein Verdächtiger sei in Gewahrsam.

Gavin Newsom, kalifornischer Gouverneur und ausgesprochener Widersacher Trumps, erklärte in einer Mitteilung: „Der Angriff auf Charlie Kirk ist abstoßend, niederträchtig und verwerflich.“ In den Vereinigten Staaten von Amerika müsse politische Gewalt in jeder Form abgelehnt werden, schrieb der Demokrat auf X.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine