„Betet für Charlie“
Anschlag! Trump-Aktivist bei Auftritt angeschossen
Auf den einflussreichen US-Aktivisten Charlie Kirk ist am Mittwoch ein Anschlag verübt worden. Szenen des brutalen Vorfalls verbreiteten sich schnell. Kirk zählt zu den bekanntesten konservativen Meinungsführern und ist ein Verbündeter von Präsident Donald Trump.
Kirk sei bei einem Vortrag an der Universität Utah Valley angeschossen worden, sagte ein Universitätssprecher nach Angaben des Fernsehsenders NBC News. US-Präsident Trump äußerte sich umgehend. „Wir müssen alle für Charlie Kirk beten, auf den geschossen worden ist.“
Auch FBI-Chef Kash Patel meldete sich zu Wort. „Unsere Gedanken sind bei Charlie, seinen Liebsten und allen anderen Betroffenen“, schrieb Patel auf X. Die US-Bundespolizei verfolge das Geschehen genau. FBI-Beamte werden rasch am Tatort sein.
Attentäter in Gewahrsam
Medienberichten zufolge wurde der 31-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. In sozialen Medien wurde ein Video geteilt, das Kirk außerhalb der Universität in einer großen Menschenmenge zeigt. Nachdem ein lauter Knall zu hören war, führte Kirk seine Hand zu seinem blutüberströmten Genick und fiel dann von seinem Sessel.
Laut einem Universitätssprecher wurde der Schuss aus einem nahe gelegenen Gebäude abgegeben. Ein Verdächtiger sei in Gewahrsam.
Gavin Newsom, kalifornischer Gouverneur und ausgesprochener Widersacher Trumps, erklärte in einer Mitteilung: „Der Angriff auf Charlie Kirk ist abstoßend, niederträchtig und verwerflich.“ In den Vereinigten Staaten von Amerika müsse politische Gewalt in jeder Form abgelehnt werden, schrieb der Demokrat auf X.
