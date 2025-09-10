Anschlag! Trump-Aktivist bei Auftritt angeschossen

Attentäter in Gewahrsam

Medienberichten zufolge wurde der 31-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. In sozialen Medien wurde ein Video geteilt, das Kirk außerhalb der Universität in einer großen Menschenmenge zeigt. Nachdem ein lauter Knall zu hören war, führte Kirk seine Hand zu seinem blutüberströmten Genick und fiel dann von seinem Sessel.