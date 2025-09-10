Christian Eriksen wechselt in die Bundesliga

Der offensive Mittelfeldspieler bekam danach einen einem Herzschrittmacher ähnelnden ICD-Defibrillator eingesetzt. Dieser wird implantiert, wenn ein erhöhtes Risiko für Herzrhythmusstörungen besteht. Der 46-fache Team-Torschütze hat zuletzt für Manchester United gespielt, sein Vertrag war nach der Saison 2024/25 nicht verlängert worden.