Nach United-Abschied

Christian Eriksen wechselt in die Bundesliga

Fußball International
10.09.2025 21:57
Christian Eriksen
Christian Eriksen(Bild: AFP/KENZO TRIBOUILLARD)

Der deutsche Bundesligist VfL Wolfsburg hat den dänischen Rekordnationalspieler Christian Eriksen verpflichtet. Der 33-jährige Spielmacher unterschrieb einen bis zum 30. Juni 2027 gültigen Vertrag.

Neben den fußballerischen Leistungen des 144-fachen Nationalspielers sowie je dreifachen WM- und EM-Teilnehmers sowie seinen Erfolgen ist Eriksen vielen Fans wegen seines Herzstillstandes während eines Spiels mit Dänemark bei der EM 2021 in Erinnerung.

Der offensive Mittelfeldspieler bekam danach einen einem Herzschrittmacher ähnelnden ICD-Defibrillator eingesetzt. Dieser wird implantiert, wenn ein erhöhtes Risiko für Herzrhythmusstörungen besteht. Der 46-fache Team-Torschütze hat zuletzt für Manchester United gespielt, sein Vertrag war nach der Saison 2024/25 nicht verlängert worden.

Teamkollege von Wimmer
Viele Jahre war Eriksen in der Premier League auch für Tottenham Hotspur aktiv gewesen. Zu seinen weiteren Stationen zählten Ajax Amsterdam und Inter Mailand. Bei Wolfsburg spielt er mit dem Österreicher Patrick Wimmer.

