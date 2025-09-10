Christian Eriksen wechselt in die Bundesliga

Der deutsche Bundesligist VfL Wolfsburg hat den dänischen Rekordnationalspieler Christian Eriksen verpflichtet. Der 33-jährige Spielmacher unterschrieb einen bis zum 30. Juni 2027 gültigen Vertrag.
Neben den fußballerischen Leistungen des 144-fachen Nationalspielers sowie je dreifachen WM- und EM-Teilnehmers sowie seinen Erfolgen ist Eriksen vielen Fans wegen seines Herzstillstandes während eines Spiels mit Dänemark bei der EM 2021 in Erinnerung.
Der offensive Mittelfeldspieler bekam danach einen einem Herzschrittmacher ähnelnden ICD-Defibrillator eingesetzt. Dieser wird implantiert, wenn ein erhöhtes Risiko für Herzrhythmusstörungen besteht. Der 46-fache Team-Torschütze hat zuletzt für Manchester United gespielt, sein Vertrag war nach der Saison 2024/25 nicht verlängert worden.
Teamkollege von Wimmer
Viele Jahre war Eriksen in der Premier League auch für Tottenham Hotspur aktiv gewesen. Zu seinen weiteren Stationen zählten Ajax Amsterdam und Inter Mailand. Bei Wolfsburg spielt er mit dem Österreicher Patrick Wimmer.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.