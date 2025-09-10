Warum Google & Co. für Europa gefährlich sind

Mischung aus eigenen Produkten und Open-Source-Technologie

Der Staatssekretär formuliert drei Abstufungen der Souveränität: „Wir entwickeln was Eigenes, sind komplett autark. Das ist aus meiner Sicht illusorisch. Das wäre eine Lüge, wenn wir sagen, das schaffen wir. Weitermachen wie bisher ist der falsche Weg. Wir sollten den Mittelweg nehmen. Wir haben unsere eigenen Rechenzentren, unsere eigenen KI-Fabriken und wir verwenden zusätzlich Open-Source-Technologien.“ In sensiblen Bereichen wie Sicherheit und Gesundheit werde Österreich eigene Produkte brauchen, für weniger sensible Daten werden wir Open-Source-Technologie verwenden können, so Pröll.