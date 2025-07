In warmen Badeseen: „Pflanzen kitzeln uns öfter“

Ab 32 Grad Celsius beginnt für viele an kühlen Tagen bereits das Badevergnügen in der eigenen Wanne. Anfang Juli haben gleich drei Salzburger Seen schon beinahe „Badewannen-Temperaturen“: Der Grabensee hatte 28,4 °C, der Obertrumer See 28,0 °C und der Wallersee 27,7 °C.