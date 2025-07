So schwer bekommt man Cristiano Ronaldo zu Gesicht

Das dürfte auch in der kommenden Woche in Saalfelden so sein. Zwar soll der Hotelbetrieb so ungestört wie möglich ablaufen, auf Fananstürme sei man dennoch bestens vorbereitet. Schon am Freitag waren rund um das Trainingsgelände hohe Absperrgitter vorbereitet. Der Aufbau soll Sonntagvormittag stattfinden. Bleibt noch die Möglichkeit der Testspiele, um einem der besten Fußballspieler aller Zeiten doch noch auf die Füße schauen zu können. Am 26. Juli testet Al-Nassr in Saalfelden gegen St. Johann in Tirol, am 30. Juli in Grödig gegen Toulouse sowie am 2. August erneut in Grödig gegen Sheffield United. Der Ticket-Vorverkauf startet zu Beginn der kommenden Woche.