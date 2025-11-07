Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Barbier von Sevilla“

Wenn Tücken der Originaltreue zum Vorschein treten

Vorarlberg
07.11.2025 17:25
Sitzfleisch ist gefragt: Das Stück in Originallänge dauert dreieinhalb Stunden!
Sitzfleisch ist gefragt: Das Stück in Originallänge dauert dreieinhalb Stunden!(Bild: Concerto Stella Matutina)

Das Concerto Stella Matutina nahm sich auf der Kulturbühne AmBach in Götzis dem „Barbier von Sevilla“ an. Trotz einiger Längen ist das Stück sängerisch wie musikalisch bestens gelungen.  

0 Kommentare

Das Concerto Stella Matutina versteht sich als Originalklangorchester, musiziert auf alten Instrumenten oder getreuen Nachbauten. Zum 20. Bestandsjubiläum geht man noch einen Schritt weiter und spielt eine Oper in der originalen Länge, ohne die üblichen Kürzungen. Trotz bester sängerischer Leistungen, trotz eines fabelhaften Orchesterklangs und szenischen Ideenreichtums erwies sich die Aufführung mit dreieinhalb Stunden als zu lang, denn so viel gibt die Story nicht her.

Unzeitgemäße Handlung
Ursprünglich als Revolutionsstück von Beaumarchais geschrieben, trieb man dem Opernlibretto die politische Brisanz aus. So erlebt man Intrige nach Intrige in einer Geschichte, in der über einen Stotterer gelacht werden darf und eine recht unselbstständige Frau im Mittelpunkt steht. Eine völlig unzeitgemäße Handlung also, die irgendwann nur noch langweilt.

Das Zurückgreifen aufs Original hat also seine Tücken. Dennoch reagierte das Publikum in der Kulturbühne AmBach begeistert, und das zu Recht. Denn Thomas Platzgummer am Dirigentenpult und in Personalunion im Regiesessel leistete Erstaunliches, und die Sängerinnen und Sänger waren wunderbar. Etwa Paolo Neri als Graf Almaviva, der als mitteloser Lindoro das Herz Rosinas gewinnt. Diese wird verkörpert von der Sizilianerin Martina Saviano, deren Mezzo mühelos in Sopranhöhen klettern kann. Der Figaro von Matthias Helm macht in seinem toreroartigen Anzug was her und erfreut durch sein Temperament. Die intriganten Quertreiber Don Basilio und Dottore Bartolo werden von Markus Volpert beziehungsweise Matteo D‘Apolito überzeugend dargestellt. Alle weiteren sowie der von Jakob Peböck geleitete Herrenchor seien mit einem Pauschallob bedacht.

Nach einer zweiten Aufführung in Götzis geht die Produktion auf Tournee nach Weingarten (D), Schaffhausen (CH) und Aschaffenburg (D).

Porträt von Anna Mika
Anna Mika
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 7°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
0° / 6°
Symbol heiter
Dornbirn
4° / 6°
Symbol wolkig
Feldkirch
2° / 5°
Symbol Nebel

krone.tv

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
152.935 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
109.875 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
95.378 mal gelesen
Mehr Vorarlberg
„Barbier von Sevilla“
Wenn Tücken der Originaltreue zum Vorschein treten
Noch viel Potenzial
Energieautonomie: Biogas als potenzieller Baustein
Schönste Wanderrouten
Herbstliche Gratwanderung in Bürserberg
Premiere in Schweiz
Doppelmayr hat eine neue Superseilbahn entwickelt
HLA-Meisterliga
Harder wollen wieder zurück auf die Siegerstraße
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf