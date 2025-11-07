Wenn Tücken der Originaltreue zum Vorschein treten

Das Zurückgreifen aufs Original hat also seine Tücken. Dennoch reagierte das Publikum in der Kulturbühne AmBach begeistert, und das zu Recht. Denn Thomas Platzgummer am Dirigentenpult und in Personalunion im Regiesessel leistete Erstaunliches, und die Sängerinnen und Sänger waren wunderbar. Etwa Paolo Neri als Graf Almaviva, der als mitteloser Lindoro das Herz Rosinas gewinnt. Diese wird verkörpert von der Sizilianerin Martina Saviano, deren Mezzo mühelos in Sopranhöhen klettern kann. Der Figaro von Matthias Helm macht in seinem toreroartigen Anzug was her und erfreut durch sein Temperament. Die intriganten Quertreiber Don Basilio und Dottore Bartolo werden von Markus Volpert beziehungsweise Matteo D‘Apolito überzeugend dargestellt. Alle weiteren sowie der von Jakob Peböck geleitete Herrenchor seien mit einem Pauschallob bedacht.