VCÖ-Analyse

Vorarlberger mit zweitniedrigstem CO₂-Ausstoß

Vorarlberg
07.11.2025 12:55

Eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten des Umweltbundesamts zeigt einen guten Wert: Mit jährlich 1905 Kilogramm weist Vorarlberg im Bundesländer-Vergleich nach Wien den zweitniedrigsten CO₂-Ausstoß pro Einwohner auf. Dennoch gibt es Luft nach oben.

Die gute Nachricht zuerst: In Vorarlberg sind, so wie in allen anderen Bundesländern auch, die klimaschädlichen Verkehrsemissionen sowohl gegenüber dem Jahr 2019 als auch gegenüber dem Höchststand im Jahr 2005 deutlich zurückgegangen – und das trotz Bevölkerungswachstum. Im Vergleich zum Jahr 2019 gingen die Pro-Kopfemissionen um immerhin 540 Kilogramm zurück, im Vergleich zum Jahr 2005 sogar um 800 Kilogramm.

Einen Wermutstropfen gibt es dennoch: Im Vergleich zum Jahr 1990 verursachte der Verkehr in Vorarlberg mit 777.000 Tonnen um 203.000 Tonnen mehr CO₂ als noch im Jahr 1990. Zudem ist der Verkehr für 54 Prozent der CO₂-Emissionen im Ländle verantwortlich – und damit mit Abstand der größte Verursacher.

Öffi-Angebote verbessern
„Das Potenzial für eine weitere deutliche Reduktion von Treibhausgas-Emissionen ist in Vorarlberg groß“, betont VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Zum einen sei das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln und die Radinfrastruktur weiter zu verbessern. Zum anderen brauche es verstärkte Anreize, damit das vorhandene Angebot stärker genutzt wird. „Sehr wirksam ist dabei Mobilitätsmanagement von Betrieben, aber auch von Freizeiteinrichtungen sowie bei Veranstaltungen“, erläutert Schwendinger. Auch die Parkraumbewirtschaftung sei wirksam, um einen verstärkten Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad zu erreichen.

Einen großen Einfluss auf das Mobilitätsverhalten habe die Siedlungsentwicklung. „Während Zersiedelung zu teurer Autoabhängigkeit führt, ermöglicht die Stärkung der Ortskerne und der Nahversorgung es der Bevölkerung, mehr Alltagswege zu Fuß oder mit dem Rad zurückzulegen“, weiß der VCÖ-Experte. Im Bereich des Güterverkehrs sei der verstärkte Einsatz von Elektro-Lkw wichtig. Insbesondere im urbanen Güterverkehr sollte verstärkt darauf eingesetzt werden.

Vorarlberg
