Vorarlberger mit zweitniedrigstem CO₂-Ausstoß

Öffi-Angebote verbessern

„Das Potenzial für eine weitere deutliche Reduktion von Treibhausgas-Emissionen ist in Vorarlberg groß“, betont VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Zum einen sei das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln und die Radinfrastruktur weiter zu verbessern. Zum anderen brauche es verstärkte Anreize, damit das vorhandene Angebot stärker genutzt wird. „Sehr wirksam ist dabei Mobilitätsmanagement von Betrieben, aber auch von Freizeiteinrichtungen sowie bei Veranstaltungen“, erläutert Schwendinger. Auch die Parkraumbewirtschaftung sei wirksam, um einen verstärkten Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad zu erreichen.