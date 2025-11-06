Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Vögels Lexikon“

„Sprütza“: ein Wort, mehrere Bedeutungen

Vorarlberg
06.11.2025 15:02
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im ...
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im deutschsprachigen Raum. Was er ebenfalls ist: ein waschechter „Voradelberger“.(Bild: mathis.studio)

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute nimmt er sich dem Verb „sprütza“ an. Dieses hat mehr Einsatzformen, als man meinen möchte.

0 Kommentare

Das Zeitwort spritzen besitzt nicht nur im Alemannischen, sondern auch in der österreichischen Alltagssprache Bedeutungen, die über die bekannte hochdeutsche Verwendung hinausgehen: So spricht der Österreicher – und damit auch der Voradelberger – davon, dass er etwas spritzt, wenn er es ausfallen lässt oder von seiner Agenda streicht: „Des ischt ned so wichtig, des sprützen mr!“

Eine weitere und häufige Anwendung von sprütza betrifft die Gartenpflege, genauer: das Bewässern von Gemüse oder auch das Sprengen eines Rasens mit Wasser statt Dynamit. (Blumen hingegen werden im alemannischen Garten nicht gsprützt, sondern (ge)tränkt – es sei denn, sie werden gemeinsam mit dem Gemüse bewässert, dann spritzt man sie mitunter mit.)

Das zu sprützende Objekt kann hierbei entweder genauer definiert werden („I muass no schnell s’Salotbeet sprütza“), oder bei Auslassung des Spritzziels ist die generelle Tätigkeit des Benetzens von Pflanzen im Garten gemeint („I han etz ka Zit, i muaß no ge sprütza“). Handelt es sich bei den zu befeuchtenden Pflanzen ausschließlich um Blumen oder gar um Balkonblumen, so kommt anstelle von sprütza jedoch stets und immer das Zeitwort tränka zur Anwendung.

Diese gedankliche Unterscheidung bei der Pflanzenbenetzung ist in Wahrheit viel einfacher als sie auf den ersten Blick erscheint: Wo der Gartenschlauch zum Einsatz kommt, wird gsprützt, und wo die Gießkanne gießt, da wird (ge)tränkt.

Porträt von Stefan Vögel
Stefan Vögel
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 10°
Symbol wolkig
Bludenz
1° / 11°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
3° / 9°
Symbol wolkig
Feldkirch
-1° / 8°
Symbol wolkig

krone.tv

Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
130.599 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
115.069 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
110.588 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Mehr Vorarlberg
„Vögels Lexikon“
„Sprütza“: ein Wort, mehrere Bedeutungen
Vielfältiges Angebot
Größte Ausbildungsmesse Vorarlbergs eröffnet
Neuer Rekordstand
Vorarlberg hat so viele Polizisten wie noch nie
Antrag abgelehnt
Fracking-Verbot: SPÖ vermisst klares Bekenntnis
Kosten sind zu hoch
Illwerke-VKW begräbt Kraftwerkprojekt in Lochau
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf