„Sprütza“: ein Wort, mehrere Bedeutungen

Das Zeitwort spritzen besitzt nicht nur im Alemannischen, sondern auch in der österreichischen Alltagssprache Bedeutungen, die über die bekannte hochdeutsche Verwendung hinausgehen: So spricht der Österreicher – und damit auch der Voradelberger – davon, dass er etwas spritzt, wenn er es ausfallen lässt oder von seiner Agenda streicht: „Des ischt ned so wichtig, des sprützen mr!“