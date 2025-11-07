Bregenz will nicht nur guter Gastgeber sein

In Bregenz wurden die letzten Vorbereitungen für das Derby gegen Lustenau abgeschlossen, die Festspielstädter sind bereit. Sicherheitstechnisch ist mittlerweile auch alles geregelt. Von Ausschreitungen geht niemand aus, „falls es nicht zu groben Provokationen aus dem Gästesektor kommt“, heißt es aus Kreisen der Fanklubs der Schwarz-Weißen. Der Verein will sich jedenfalls bestens präsentieren. „Wir wollen ein guter Gastgeber sein, alle Sektoren werden gut bewirtschaftet sein, auch das 1919er-Clubheim ist natürlich vor und nach dem Spiel für alle geöffnet“, verspricht Geschäftsführer Predrag Zivanovic, der auf ein volles Stadion hofft. „Es wäre sensationell, wenn wir an der 5000er-Marke kratzen könnten“, hofft der Bregenzer Sportvorstand, „aber 4500 Zuschauer sind absolut realistisch. Dann kann es ein richtig cooles Ambiente geben.“