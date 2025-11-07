Bregenz will nicht nur guter Gastgeber sein

Alles ist angerichtet für das Ländle-Derby zwischen SW Bregenz und Austria Lustenau. In der Festspielstadt freut man sich auf „cooles Ambiente“ und hofft darauf, dass Provokationen ausbleiben und man stattdessen zusammen feiert.
In Bregenz wurden die letzten Vorbereitungen für das Derby gegen Lustenau abgeschlossen, die Festspielstädter sind bereit. Sicherheitstechnisch ist mittlerweile auch alles geregelt. Von Ausschreitungen geht niemand aus, „falls es nicht zu groben Provokationen aus dem Gästesektor kommt“, heißt es aus Kreisen der Fanklubs der Schwarz-Weißen. Der Verein will sich jedenfalls bestens präsentieren. „Wir wollen ein guter Gastgeber sein, alle Sektoren werden gut bewirtschaftet sein, auch das 1919er-Clubheim ist natürlich vor und nach dem Spiel für alle geöffnet“, verspricht Geschäftsführer Predrag Zivanovic, der auf ein volles Stadion hofft. „Es wäre sensationell, wenn wir an der 5000er-Marke kratzen könnten“, hofft der Bregenzer Sportvorstand, „aber 4500 Zuschauer sind absolut realistisch. Dann kann es ein richtig cooles Ambiente geben.“
Gute Gelegenheit
Und sportlich sehen die Bregenzer das Derby als eine gute Gelegenheit, endlich die ewig andauernde Serie ohne Sieg zu beenden. „Es ist ein Spiel, in dem wir eigentlich nur gewinnen können“, meint Zivanovic. Auch sein Trainer Andreas Heraf hat ähnliche Worte vor dem Derby: „Wir haben nichts zu verlieren, schon gar nicht gegen Austria Lustenau.“
