Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor dem Ländle-Derby

Bregenz will nicht nur guter Gastgeber sein

Vorarlberg
07.11.2025 18:55
Die Lustenau-Fans sind herzlich willkommen in Bregenz, sollten aber auf Provokationen ...
Die Lustenau-Fans sind herzlich willkommen in Bregenz, sollten aber auf Provokationen verzichten.(Bild: GEPA)

Alles ist angerichtet für das Ländle-Derby zwischen SW Bregenz und Austria Lustenau. In der Festspielstadt freut man sich auf „cooles Ambiente“ und hofft darauf, dass Provokationen ausbleiben und man stattdessen zusammen feiert.

0 Kommentare

In Bregenz wurden die letzten Vorbereitungen für das Derby gegen Lustenau abgeschlossen, die Festspielstädter sind bereit. Sicherheitstechnisch ist mittlerweile auch alles geregelt. Von Ausschreitungen geht niemand aus, „falls es nicht zu groben Provokationen aus dem Gästesektor kommt“, heißt es aus Kreisen der Fanklubs der Schwarz-Weißen. Der Verein will sich jedenfalls bestens präsentieren. „Wir wollen ein guter Gastgeber sein, alle Sektoren werden gut bewirtschaftet sein, auch das 1919er-Clubheim ist natürlich vor und nach dem Spiel für alle geöffnet“, verspricht Geschäftsführer Predrag Zivanovic, der auf ein volles Stadion hofft. „Es wäre sensationell, wenn wir an der 5000er-Marke kratzen könnten“, hofft der Bregenzer Sportvorstand, „aber 4500 Zuschauer sind absolut realistisch. Dann kann es ein richtig cooles Ambiente geben.“

Im 1919er-Klubheim sind vor und nach dem Spielende alle Gäste willkommen.
Im 1919er-Klubheim sind vor und nach dem Spielende alle Gäste willkommen.(Bild: SW Bregenz)

Gute Gelegenheit
Und sportlich sehen die Bregenzer das Derby als eine gute Gelegenheit, endlich die ewig andauernde Serie ohne Sieg zu beenden. „Es ist ein Spiel, in dem wir eigentlich nur gewinnen können“, meint Zivanovic. Auch sein Trainer Andreas Heraf hat ähnliche Worte vor dem Derby: „Wir haben nichts zu verlieren, schon gar nicht gegen Austria Lustenau.“

Porträt von Dominik Omerzell
Dominik Omerzell
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 7°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
0° / 6°
Symbol heiter
Dornbirn
4° / 6°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
2° / 5°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
154.226 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
110.799 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
96.332 mal gelesen
Mehr Vorarlberg
Vor dem Ländle-Derby
Bregenz will nicht nur guter Gastgeber sein
„Barbier von Sevilla“
Wenn Tücken der Originaltreue zum Vorschein treten
Noch viel Potenzial
Energieautonomie: Biogas als potenzieller Baustein
Schönste Wanderrouten
Herbstliche Gratwanderung in Bürserberg
Premiere in Schweiz
Doppelmayr hat eine neue Superseilbahn entwickelt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf