Herzog/Polster geht in Runde zwei: Hard wird beben

Die „Weltpremiere“ war in Windeseile ausverkauft, jetzt verstärken Toni Polster und Andi Herzog die Offensive – und gehen mit ihrem Bühnenprogramm in Hard in Vorarlberg „on stage“. Die „Krone“ bringt die beiden Wuchtel-Granaten (in jeder Hinsicht) am 18. Dezember in den Spannrahmen in Hard.
„Ich werd‘ den Herzerl schon mitziehen, damit es lustig wird“, schmunzelt Toni Polster: „Wobei ich ja sagen muss, dass er von mir gelernt und inzwischne auch selbst einen wirklich guten Schmäh hat.“ Allein der Promo-Fototermin mit Polster und Herzog hätte schon locker ein eigenes abendfüllendes Programm hergegeben. Sie können nicht anders, als einander liebenswürdig auf die Schaufel zu nehmen. Höchste Zeit, das auch auf der Bühne zu tun – die „Krone“ macht‘s möglich.
Schmäh, Live-Musik, Comedy, Gewinnchancen
Andi Herzog und Toni Polster, zwei Perlen der österreichischen Sportgeschichte, gehen wieder auf die Bühne. Nachdem die Premiere (am 15. November in Deutschkreutz im Burgenland) im Handumdrehen ausverkauft war, geht das Format in Vorarlberg in die zweite Runde. Am 18. Dezember wird ab 19 Uhr auf der Bühne im Spannrahmen in Hard alles geboten: Verbal-Wuchteln auf Champions-League-Niveau, tiefgehende Gespräche, launige „Analysen“ von „Krone“-Sportchef Peter Moizi als Comedy-Hirte, Live-Musik und Gewinnchancen auf Top-Preise.
Moderiert von krone.at-Sportressortleiter, streifen Herzog und Polster durch ihre einzigartige Karrieren, garnieren ihre mitreißenden Storys mit jeder Menge Schmäh und einer Prise Sport- und Gesellschaftskritik: immer unterhaltsam, stets fesselnd, oft mit Zerkugel-Gefar. Kultfaktor: extrem.
