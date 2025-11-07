Energieautonomie: Biogas als potenzieller Baustein

Potenzial wäre gegeben

Welche Biogaspotenziale erschließbar sind und wie die Nutzung konkret aussehen könnte, wurde unlängst im Rahmen einer Studie untersucht. Das Ergebnis: Die Möglichkeiten sind bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. So liegt das wirtschaftliche Biogaspotenzial bei 261 GWh jährlich. Derzeit werden 99 GWh per anno in Biogasanlagen produziert, nach Abzug von Eigenbedarf und Verlusten bleiben 57 GWh zur allgemeinen Nutzung. Das größte wirtschaftlich noch ungenutzte Potenzial sehen die Studienautoren um Christoph Drexel (drexel reduziert GmbH) im Bereich Wirtschaftsdünger (109 GWh), gefolgt von kommunalen Bioabfällen.