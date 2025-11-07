Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Guter Ertrag

377 Tonnen Tafeläpfel in Vorarlberg geerntet

Wirtschaft
07.11.2025 06:00
Die Apfelernte in Vorarlberg war heuer recht üppig.
Die Apfelernte in Vorarlberg war heuer recht üppig.(Bild: Mathis Fotografie)

Vorarlbergs Obstbauern haben in der heurigen Saison rund 377 Tonnen Tafeläpfel geerntet – ein Ergebnis, das leicht über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre liegt. 

0 Kommentare

Der Apfel ist das beliebteste heimische Obst. In Österreich verzehrt jede Person im Durchschnitt knapp 18 Kilogramm pro Jahr. In Vorarlberg bestellen etwa 30 Betriebe auf insgesamt knapp 30 Hektar Apfelanlagen, davon sieben nach den Kriterien des „Ländle“-Gütesiegels. Der Obstbau in Vorarlberg ist traditionell kleinstrukturiert – so wie fast überall rund um den Bodensee.

Gute Saison ohne gröbere Probleme
Vorarlbergs Obstbauern sind froh darüber, dass sie heuer von Frost, Feuerbrand und Hagelschäden weitgehend verschont geblieben sind und dadurch eine leicht überdurchschnittliche Apfelernte erzielen konnten. Am Donnerstag überreichten sie Landeshauptmann Wallner und Landesrat Gantner zum „Tag des Apfels“ einen Korb mit dem gesunden Obst. „Wer im Kaufregal zum Vorarlberger Apfel greift, unterstützt nicht nur unsere Bäuerinnen und Bauern, sondern trägt aktiv dazu bei, unsere gepflegte Kulturlandschaft zu erhalten und die Wertschöpfung im Land zu sichern“, betonten die beiden Landespolitiker in diesem Zusammenhang.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 8°
Symbol wolkig
Bludenz
0° / 10°
Symbol heiter
Dornbirn
3° / 9°
Symbol wolkig
Feldkirch
2° / 9°
Symbol heiter

krone.tv

Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
139.625 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Sport-Mix
Flitterwochen auf den Malediven krönten Traumjahr
92.496 mal gelesen
Nach der Hochzeit im Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen an der Ybbs im Juni folgten für ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
86.918 mal gelesen
Mehr Wirtschaft
Guter Ertrag
377 Tonnen Tafeläpfel in Vorarlberg geerntet
Kult-Duo auf der Bühne
Herzog/Polster geht in Runde zwei: Hard wird beben
Prozess in Feldkirch
Urlaubsfahrt endete für Deutschen vor Gericht
Trotz Protesten
Wallner und Rüscher ziehen Spitalspläne durch
„Vögels Lexikon“
„Sprütza“: ein Wort, mehrere Bedeutungen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf