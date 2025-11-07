377 Tonnen Tafeläpfel in Vorarlberg geerntet

Gute Saison ohne gröbere Probleme

Vorarlbergs Obstbauern sind froh darüber, dass sie heuer von Frost, Feuerbrand und Hagelschäden weitgehend verschont geblieben sind und dadurch eine leicht überdurchschnittliche Apfelernte erzielen konnten. Am Donnerstag überreichten sie Landeshauptmann Wallner und Landesrat Gantner zum „Tag des Apfels“ einen Korb mit dem gesunden Obst. „Wer im Kaufregal zum Vorarlberger Apfel greift, unterstützt nicht nur unsere Bäuerinnen und Bauern, sondern trägt aktiv dazu bei, unsere gepflegte Kulturlandschaft zu erhalten und die Wertschöpfung im Land zu sichern“, betonten die beiden Landespolitiker in diesem Zusammenhang.