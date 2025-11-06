Größte Ausbildungsmesse Vorarlbergs eröffnet

Am Donnerstagvormittag ist in Dornbirn im Beisein von WKV-Präsident Karlheinz Kopf und Landeshauptmann Markus Wallner die i-Messe feierlich eröffnet worden. Bis Samstag werden rund 15.000 Besucherinnen und Besucher bei Vorarlbergs größter Ausbildungsmesse erwartet.
Bildung zum Angreifen und Erleben – so lautet das Motto der i-Messe, die heuer in ihre fünfte Auflage geht. Das Format wurde im Vorfeld überarbeitet und ist interaktiver, moderner und unmittelbarer geworden. In fünf Hallen auf insgesamt 12.000 Quadratmetern werden über 100 Lehrberufe und über zehn Schultypen auf lebendige Art und Weise präsentiert.
Vorarlberg als Land der Chancen
Das breite Angebot ist für Karlheinz Kopf, Präsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg, auch ein Beleg dafür, dass Vorarlberg ein Land der Chancen ist: „Das beweist die Vielzahl der erlernbaren Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten. Und genau diese Vielfalt wollen wir den jungen Menschen auf der i-Messe zeigen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Jugendlichen in der Phase der Berufsfindung Orientierung zu bieten.“ Landeshauptmann Markus Wallner hob seinerseits die hohe Qualität der Ausbildung im Ländle hervor: „Unsere breitgefächerte Ausbildungslandschaft, bei der Theorie und Praxis optimal zusammenspielen, ist ein echtes Qualitätsmerkmal unseres Standorts.“
