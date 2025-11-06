Größte Ausbildungsmesse Vorarlbergs eröffnet

Vorarlberg als Land der Chancen

Das breite Angebot ist für Karlheinz Kopf, Präsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg, auch ein Beleg dafür, dass Vorarlberg ein Land der Chancen ist: „Das beweist die Vielzahl der erlernbaren Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten. Und genau diese Vielfalt wollen wir den jungen Menschen auf der i-Messe zeigen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Jugendlichen in der Phase der Berufsfindung Orientierung zu bieten.“ Landeshauptmann Markus Wallner hob seinerseits die hohe Qualität der Ausbildung im Ländle hervor: „Unsere breitgefächerte Ausbildungslandschaft, bei der Theorie und Praxis optimal zusammenspielen, ist ein echtes Qualitätsmerkmal unseres Standorts.“