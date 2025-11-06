Wallner und Rüscher ziehen Spitalspläne durch

„Unnötiger Marathon“

So ganz zufrieden mit der Verlegung der Geburtshilfe sowie der Kinder- und Jugendheilkunde schien aber auch Primar Michael Rohde nicht zu sein. Während drei andere Vertreter der Landeskrankenhäuser die Vorteile der Spitalsreform priesen, machte der Leiter der Gynäkologie und Geburtshilfe in Bregenz und Dornbirn seinem Ärger über die Wahl des „schwierigeren Weges“ Luft: „In den vergangenen drei Jahren haben wir auf Dornbirn gesetzt. Dort wurde ein Brustgesundheits- und ein Beckenbodenzentrum aufgebaut“, berichtete er. Nachdem man drei Jahre lang einen „unnötigen Marathon“ in die eine Richtung absolviert habe, gehe es nun in die andere. „Das wird ein arbeitsreicher Weg, der viel Unterstützung braucht. Die Landesrätin hat diese zugesichert. Wir werden sie beim Wort nehmen.“