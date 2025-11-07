Herbstliche Gratwanderung in Bürserberg

Das Ruprechtskraut trägt auch den wenig schmeichelhaften Namen „Stinkender Storchenschnabel“ und ist eine weit verbreitete ein- bis zweijährige Pflanze aus der Familie der Storchschnabelgewächse. Man findet es in krautreichen Wäldern, in Schluchten und Auen, auf Lichtungen, Geröllhalden und am Rand von Hecken. Generell bevorzugt das Ruprechtskraut schattige bis halbschattige Standorte. Charakteristisch sind die zarten, gefiederten Blätter. Sie sind wie die Stängel reichlich behaart und enthalten ein ätherisches Öl, dessen Geruch oft als unangenehm wahrgenommen wird. Diesem verdankt die Pflanze ihre volkstümliche Bezeichnung. Von Mai bis Oktober erscheinen die kleinen, leuchtend rosafarbenen Blüten mit fünf Kronblättern, die zahlreiche Insekten, darunter vor allem Honigbienen, Wildbienen und Schmetterlinge, anlocken. Nach der Blüte bilden sich die typischen, schnabelartig verlängerten Früchte, die an den Kopf eines Storches erinnern und namensgebend für die gesamte Gattung sind. Die Bezeichnung Ruprechtskraut geht vermutlich auf den Heiligen Ruprecht zurück, der als Schutzpatron der Kräuter gilt. In der Volksmedizin fand die Pflanze früher oft Verwendung, da ihr blutstillende, entzündungshemmende und wundheilende Eigenschaften zugeschrieben wurden.