Volles Haus garantiert Extramotivation im Derby

Kolumne

Mit den Derbys ist es so eine Sache. Im Vorfeld immer hochdramatisiert vom Umfeld, von den Medien – Rivalität wird hochbeschworen und in den Vordergrund gerückt. Gegessen wird aber – wie immer und überall – nicht so heiß, wie gekocht wird. Zumindest nicht auf Spielerseite. Auch für Bregenz-Trainer Andy Heraf ist es „komplett egal, wer der Gegner ist“, es zählen am Ende eh nur die Punkte. Jedes Spiel wird gleich angegangen – mit 100 Prozent, wenn man es gewinnen will. In einem Derby ist es nicht anders. Was den Unterschied macht, ist aber die Dynamik im Stadion. Zwei ähnlich große Gruppen, keine Freunde. Und wenn man dann als Spieler auf dem Platz steht und hört, wie sich die Fans mit ihren Gesängen bekämpfen, will man selbst auch alles reinhauen. Und nicht aufgeben, bis es zu Ende ist. Ein Derby kann die letzten paar Prozent aus Spielern herauskitzeln. Lustenau braucht die derzeit nicht zwingend – für Bregenz dagegen könnten sie saisonrettend sein.