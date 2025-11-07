Harder wollen wieder zurück auf die Siegerstraße

Ihren holprigen Saisonstart hatten die Roten Teufel aus Hard mit drei Siegen wieder einigermaßen ausgeglichen, man schien wieder voll auf Schiene. Dann aber kam vor der Länderspielpause wieder eine bittere 24:35-Niederlage bei den JAGS Vöslau. Nun kommen die Fivers Margareten heute (19.30) zum Traditionsduell, da wollen Coach Hannes Jon Jonsson und seine Mannschaft den „Ausrutscher“ aus der letzten Runde der HLA-Meisterliga wieder korrigieren. „Letzte Woche waren viele Spieler angeschlagen bei uns, aber jetzt sieht es so aus, als ob wir uns zum richtigen Zeitpunkt auf alle Köpfe verlassen können“, sagt Jon Jonsson, „wenn du nicht zu 100 Prozent bereit bist, den Kampf gegen die Fivers anzunehmen, dann kriegst du – muss ich genauso sagen – auf die Schnauze. Wir werden bereit sein und freuen uns auf die Teufelsarena im Feuer!“