HLA-Meisterliga

Harder wollen wieder zurück auf die Siegerstraße

Vorarlberg
07.11.2025 13:25
Dejan Babic & Co. wollen die Fivers schlagen.
Dejan Babic & Co. wollen die Fivers schlagen.(Bild: GEPA)

Nach der Niederlage vor der Länderspielpause gegen die JAGS Vöslau brennen die Harder nun auf das Duell mit den Fivers. Coach Jon Jonsson warnt jedoch vor den gefährlichen Wienern – „auf die Schnauze“ wollen die Roten Teufel nicht bekommen.

Ihren holprigen Saisonstart hatten die Roten Teufel aus Hard mit drei Siegen wieder einigermaßen ausgeglichen, man schien wieder voll auf Schiene. Dann aber kam vor der Länderspielpause wieder eine bittere 24:35-Niederlage bei den JAGS Vöslau. Nun kommen die Fivers Margareten heute (19.30) zum Traditionsduell, da wollen Coach Hannes Jon Jonsson und seine Mannschaft den „Ausrutscher“ aus der letzten Runde der HLA-Meisterliga wieder korrigieren. „Letzte Woche waren viele Spieler angeschlagen bei uns, aber jetzt sieht es so aus, als ob wir uns zum richtigen Zeitpunkt auf alle Köpfe verlassen können“, sagt Jon Jonsson, „wenn du nicht zu 100 Prozent bereit bist, den Kampf gegen die Fivers anzunehmen, dann kriegst du – muss ich genauso sagen – auf die Schnauze. Wir werden bereit sein und freuen uns auf die Teufelsarena im Feuer!“

Dian Ramic und seine Teamkollegen reisen zu Meister Krems.
Dian Ramic und seine Teamkollegen reisen zu Meister Krems.(Bild: GEPA pictures)

Bregenz beim Meister
Einen Tag später am Samstag sind die Bregenzer im Einsatz, Marko Tanaskovic und sein Team reisen zum in dieser Saison in der eigenen Halle noch ungeschlagenen Meister aus Krems (19). „Uns erwartet eine echte Herausforderung“, sagt Dian Ramic, „natürlich werden wir alles dafür geben, um uns auswärts die ersten Punkte zu erarbeiten!“

Vorarlberg
