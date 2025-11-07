Harder wollen wieder zurück auf die Siegerstraße

Nach der Niederlage vor der Länderspielpause gegen die JAGS Vöslau brennen die Harder nun auf das Duell mit den Fivers. Coach Jon Jonsson warnt jedoch vor den gefährlichen Wienern – „auf die Schnauze“ wollen die Roten Teufel nicht bekommen.
Ihren holprigen Saisonstart hatten die Roten Teufel aus Hard mit drei Siegen wieder einigermaßen ausgeglichen, man schien wieder voll auf Schiene. Dann aber kam vor der Länderspielpause wieder eine bittere 24:35-Niederlage bei den JAGS Vöslau. Nun kommen die Fivers Margareten heute (19.30) zum Traditionsduell, da wollen Coach Hannes Jon Jonsson und seine Mannschaft den „Ausrutscher“ aus der letzten Runde der HLA-Meisterliga wieder korrigieren. „Letzte Woche waren viele Spieler angeschlagen bei uns, aber jetzt sieht es so aus, als ob wir uns zum richtigen Zeitpunkt auf alle Köpfe verlassen können“, sagt Jon Jonsson, „wenn du nicht zu 100 Prozent bereit bist, den Kampf gegen die Fivers anzunehmen, dann kriegst du – muss ich genauso sagen – auf die Schnauze. Wir werden bereit sein und freuen uns auf die Teufelsarena im Feuer!“
Bregenz beim Meister
Einen Tag später am Samstag sind die Bregenzer im Einsatz, Marko Tanaskovic und sein Team reisen zum in dieser Saison in der eigenen Halle noch ungeschlagenen Meister aus Krems (19). „Uns erwartet eine echte Herausforderung“, sagt Dian Ramic, „natürlich werden wir alles dafür geben, um uns auswärts die ersten Punkte zu erarbeiten!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.