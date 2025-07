AK-Chefin: Patientenmilliarde war „Marketing-Gag“

So bräuchte es etwa einen Finanzierungsplan mit Bundesmitteln für den Ausbau der niedergelassenen Versorgung in den kommenden zehn Jahren und ein Einbeziehen aller Gesundheitsberufe in die niedergelassene Versorgung. Zwischen der ÖGK und der Ärztekammer sollte es einen einheitlichen Gesamtvertrag geben. Und um den Bedarf an Ärztinnen und Ärzten sowie anderem Gesundheitspersonal (zum Beispiel Therapeutinnen und Therapeuten) zu ermitteln, seien österreichweite Studien nötig.