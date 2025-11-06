Vorarlberg hat so viele Polizisten wie noch nie

Personalsituation hat sich entspannt

Die Freude ist durchaus angebracht, denn nach herausfordernden Jahren hat sich die Personalsituation bei der Vorarlberger Polizei zuletzt merklich entspannt. Mehr noch: Mit aktuell 1167 Bediensteten ist die Landespolizei personell so gut aufgestellt wie noch nie zuvor. 1072 Polizistinnen und Polizisten sind im exekutiven Dienst tätig, 95 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung. Ebenfalls erfreulich: Mit einem Frauenanteil von 37 Prozent liegt Vorarlberg im bundesweiten Vergleich an der Spitze!