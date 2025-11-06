Vorarlberg hat so viele Polizisten wie noch nie

Das ist einmal eine gute Nachricht: Anfang dieser Woche haben im Ländle 13 Frauen und 18 Männer nach erfolgreich abgeschlossener Grundausbildung den Dienst bei der Polizei angetreten. Zeitgleich wurden 59 neue Polizeianwärterinnen und -anwärter angelobt und werden nun ihre Ausbildung starten. Damit konnte der Personalstand bei der Ländle-Exekutive auf einem Rekordniveau geschraubt werden.
Bei der Abschlussfeier der Neu-Polizisten in Altach war auch Österreichs Innenminister Gerhard Karner zugegen. Er nutzte die Gelegenheit, sich selbst auf die Schulter zu klopfen: „Die bundesweite Personaloffensive zeigt auch in Vorarlberg Wirkung – die heute 94 angelobten und ausgemusterten Polizistinnen und Polizisten werden ganz entscheidend zur Sicherheit im Ländle beitragen!“
Personalsituation hat sich entspannt
Die Freude ist durchaus angebracht, denn nach herausfordernden Jahren hat sich die Personalsituation bei der Vorarlberger Polizei zuletzt merklich entspannt. Mehr noch: Mit aktuell 1167 Bediensteten ist die Landespolizei personell so gut aufgestellt wie noch nie zuvor. 1072 Polizistinnen und Polizisten sind im exekutiven Dienst tätig, 95 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung. Ebenfalls erfreulich: Mit einem Frauenanteil von 37 Prozent liegt Vorarlberg im bundesweiten Vergleich an der Spitze!
