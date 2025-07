Motorräder ohne Blinker und Spiegel stillgelegt

Und auch in der Stadt Salzburg waren Verkehrssünder unterwegs. So musste ein 41-jähriger Flachgauer hier seinen Führerschein wegen Drogeneinfluss an Ort und Stelle abgeben. Ebenfalls angezeigt wurde ein 54-jähriger E-Biker. Dieser war auch beeinträchtigt unterwegs und hatte zudem eine geringe Menge Cannabiskraut bei sich.