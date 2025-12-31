Die Schützen vertreiben die bösen Geister im Land

Innergebirg anders als im Flachgau

Letzteres sei eigentlich eher ein Brauch im Innergebirg, schildert Josef Braunwieser, Landeskommandant der Salzburger Schützen. Der Bergheimer klärt auf: „Im Flachgau, in der Stadt und im Tennengau dominiert das Sternschießen – also Silvester und Neujahr. Zu Weihnachten schießen nur die Gamper, Großgmainer und St. Leonhardter. Und im Innergebirg zieht man eher von Haus zu Haus.“