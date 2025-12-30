Vorteilswelt
Olympionike Hollaus

Zu Silvester gibt es eine Rekordjagd am Wallersee

Salzburg
30.12.2025 20:45
Lukas Hollaus (M.) will auf neuer Strecke brillieren.
Lukas Hollaus (M.) will auf neuer Strecke brillieren.(Bild: Andreas Tröster)

Der Leimüller-Silvesterlauf findet bereits zum 19. Mal in Seekirchen statt. Ein Olympiateilnehmer ist auch heuer wieder dabei und jagt dabei eine Bestzeit. Knapp 70 Freiwillige helfen mit, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen.

Bereits zum 19. Mal heißt es vor dem Läuten der Pummerin in Seekirchen: Jagd nach Bestzeiten beim Leimüller-Silvesterlauf. „Unsere Veranstaltung ist nicht darauf ausgelegt, nach Stars zu angeln. Wir wollen vielen einen schönen Jahresabschluss machen“, erklärt Josef Lindner. Über viele Jahre war er Organisationsleiter, heuer hat er einen Schritt zurückgemacht.

Obwohl das Ziel nicht ist, große Namen zu holen, ist auch heuer wieder der Olympiateilnehmer 2020 im Triathlon und amtierende Salzburg-Marathon-Sieger Lukas Hollaus dabei. Er ist Streckenrekordhalter – aber auf dem alten Kurs. Denn die Strecke wurde im Vorjahr leicht geändert. Also gilt es für den Pinzgauer, auch auf der neuen 5,4-Kilometer-Runde einen neuen Rekord aufzustellen.

Selbiges gilt für Triathlon-Talent Linda Hehenwarter, die bei den Damen die bisher schnellste Zeit in den Asphalt gebrannt hat.

Um für die Athleten einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, bereiten sich die Organisatoren bereits Monate vorher darauf vor. „Da geht’s um Streckenbescheide, Bänke und Böden für die Turnhalle und Verpflegung“, erklärt Lindner, der auf rund 70 freiwillige Helfer rund um die Strecke und bei Start und Ziel zählen kann. Bis zu 800 Läufer haben sich übrigens angekündigt, vor Neujahr (Start 13.30) noch einmal zu schwitzen.

