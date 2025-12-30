Zu Silvester gibt es eine Rekordjagd am Wallersee

Obwohl das Ziel nicht ist, große Namen zu holen, ist auch heuer wieder der Olympiateilnehmer 2020 im Triathlon und amtierende Salzburg-Marathon-Sieger Lukas Hollaus dabei. Er ist Streckenrekordhalter – aber auf dem alten Kurs. Denn die Strecke wurde im Vorjahr leicht geändert. Also gilt es für den Pinzgauer, auch auf der neuen 5,4-Kilometer-Runde einen neuen Rekord aufzustellen.