Verschneite Straßen brachten Autos in Schieflage

In Annaberg-Lungötz und in Golling mussten Feuerwehren ausrücken, weil Fahrzeuge durch den Schneefall ins Trudeln kamen und nach einem Unfall umgekippt waren. In beiden Fällen blieben die Lenker unverletzt. Die Einsatzkräfte brachten die Autos wieder auf die vier Räder.
Den ersten Einsatz hatten die Gollinger Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag gegen 13 Uhr: Ein Pkw war in der Trögergasse im Bereich des Friedhofs in einem steilen Bereich ins Rutschen geraten und einfach umgekippt. Der Autofahrer konnte sich selbst befreien. Danach sicherten die Floriani-Jünger das Fahrzeug ab und stellten es wieder auf die vier Räder. Dann schoben sie den Pkw zu einem Parkplatz, wo er abgeschleppt wurde. Das Rote Kreuz musste nicht kommen – verletzt wurde niemand.
Genauso glimpflich verlief ein Verkehrsunfall Stunden später gegen 19.30 Uhr in Annaberg-Lungötz: Dort, auf der B166, geriet ein Transporter aufgrund der verschneiten Straße ins Rutschen, prallte gegen eine Leitschiene und kippte seitlich um.
Der unverletzte Lenker konnte selbst aus dem Wrack klettern. Mit einer Seilwinde sicherten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr den Kastenwagen ab und brachten ihn wieder in die richtige Position. Nach kurzer Zeit konnte die Straße freigegeben werden.
