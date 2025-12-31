Verschneite Straßen brachten Autos in Schieflage

Den ersten Einsatz hatten die Gollinger Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag gegen 13 Uhr: Ein Pkw war in der Trögergasse im Bereich des Friedhofs in einem steilen Bereich ins Rutschen geraten und einfach umgekippt. Der Autofahrer konnte sich selbst befreien. Danach sicherten die Floriani-Jünger das Fahrzeug ab und stellten es wieder auf die vier Räder. Dann schoben sie den Pkw zu einem Parkplatz, wo er abgeschleppt wurde. Das Rote Kreuz musste nicht kommen – verletzt wurde niemand.