„Nervös? Ich bin schon viel entspannter geworden!“

Traditionell verwandelt sich die Sporthalle Alpenstraße in der ersten Jännerwoche in das Mekka des Bandenzaubers. Wenige Tage vor Ankick sind die Verantwortlichen bereits beim Feinschliff. Geht es nach Organisator Wolfgang Mayer, könnten das Hallenfußball-Turnier längst losgehen.
Neun Gruppen, 36 Teams, 192 Spiele – und dazu noch die Frauen, der Nachwuchs und ein Promiturnier. Fans des Hallenfußballs kommen auch zum Jahresbeginn 2026 wieder voll auf ihre Kosten, wenn in der Sporthalle Alpenstraße der 43. Salzburger Stier ausgespielt wird. „Wir sind schon in extremer Vorfreude“, sagt Organisator Wolfgang Mayer im Gespräch mit der „Krone“.
Wir sind schon in extremer Vorfreude.
Wolfgang MAYER, Organisator Salzburger Stier
Der Obmann des Veranstalters Leopoldskron-Moos feiert 2026 sogar ein kleines Jubiläum. Bereits zehn Mal hat der Familienvater das Turnier geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte dieses jedoch nur achtmal stattfinden. Und dennoch gibt es jedes Jahr jede Menge zu tun. „Ich bin schon viel ruhiger geworden“, schmunzelt er. „Manche Dinge sind neu. Manche Dinge sind in jedem Jahr gleich.“
Immerhin, denn erst 2023 schilderte er im „Krone“-Interview, dass der Kontakt zu seinem Freund, Unterhauslegende und Mitorganisator Thomas Selner, enger sei als der zu seiner Ehefrau. „Das ist jetzt definitiv nicht mehr der Fall“, lacht er.
Vorbereitungen auf Salzburger Stier voll im Soll
Während strukturell alles vorbereitet ist, geht es derzeit nur noch um die eine oder andere Kleinigkeit im Gastrobereich. „Wir wissen natürlich aus dem Vorjahr, wie viele Getränke wir ungefähr benötigen und welche Speisen wir den Besuchern anbieten werden. Dennoch müssen wir noch final besprechen, wie das alles ablaufen wird. Ich mache mir aber absolut keine Sorgen. Unsere Leute sind definitiv super“, zeigt er sich zuversichtlich.
Während er sich rund ums Parkett kaum Sorgen machen muss, kann er dem Turnier schon richtig entgegenfiebern. Sein Geheimfavorit? „Schwer zu sagen. Halle ist immer etwas anderes als draußen auf der Wiese. Ich tippe einfach auf die üblichen Verdächtigen. Eine Überraschung wäre aber auch richtig cool!“
Salzburger Liga-Derby zum Auftakt
Der 43. Salzburger Stier beginnt am 2. Jänner (17). Zum Auftakt stehen sich der Titelverteidiger aus Siezenheim und Thalgau gegenüber.
