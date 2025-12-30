„Nervös? Ich bin schon viel entspannter geworden!“

Vorbereitungen auf Salzburger Stier voll im Soll

Während strukturell alles vorbereitet ist, geht es derzeit nur noch um die eine oder andere Kleinigkeit im Gastrobereich. „Wir wissen natürlich aus dem Vorjahr, wie viele Getränke wir ungefähr benötigen und welche Speisen wir den Besuchern anbieten werden. Dennoch müssen wir noch final besprechen, wie das alles ablaufen wird. Ich mache mir aber absolut keine Sorgen. Unsere Leute sind definitiv super“, zeigt er sich zuversichtlich.