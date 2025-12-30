Frau ließ Pkw einfach im Kreisverkehr stehen
Warum bloß?
Da half auch kein Hupen! Zur Mittagszeit kam es am Dienstag rund um den Kreisverkehr beim Halleiner Roten Kreuz in Salzburg zu kurzzeitigen Verzögerungen – und das aus höchst kuriosem Grund!
Der Pkw einer Frau hatte mitten im Kreisverkehr plötzlich den Geist aufgegeben. Die Lenkerin schaltete die Warnblinkanlage ihres Pkw an, stieg einfach aus und ging davon.
Andere Autos versuchten auszuweichen, ein Linienbus kam jedoch nicht an dem abgestellten Fahrzeug vorbei. Erst nach mehreren Minuten kam die Lenkerin zurück.
