Bulls jubeln in Tirol

Achter Sieg in Folge, Shutout und emotionales Tor

Salzburg
31.12.2025 09:13
Benjamin Nissner jubelte über das zwischenzeitliche 2:0 in Innsbruck.
Benjamin Nissner jubelte über das zwischenzeitliche 2:0 in Innsbruck.(Bild: Heiko Mandl - EC Red Bull Salzbu)

Den Verkehr am Vorabend des Jahreswechsels haben die Eisbullen etwas unterschätzt. Der amtierende ICE Hockey-League-Meister stand auf dem Weg nach Innsbruck im Stau, kam verspätet zum letzten Spiel des Jahres 2025 an – das erste Face-off verzögerte sich um 15 Minuten.

Am Eis gaben sich die Cracks von Bulls-Coach Manny Viveiros aber keine Blöße. Im Spiel – die Zellerin Julia Kainberger war eine der zwei Head Referees – gaben sie klar den Ton an. Eine Zeit lang konnten die Haie dem Druck zwar standhalten, irgendwann wurde er aber zu groß. Brandon Coe, der für Lucas Thaler zurück ins Line-up rutschte, verwertete einen Abpraller zur 1:0-Führung. Auch im Mitteldrittel lief für die Mozartstädter alles nach Plan – und das mit angezogener Handbremse! Benjamin Nissner erzielte nach Peter Schneider-Zuspiel das verdiente 2:0.

Traf sich zum Jahreskehraus mit der „Krone“: Salzburg-Cheftrainer Manny Viveiros.
„Krone“-Interview
Manny Viveiros: „Beste Liga aller Zeiten“
30.12.2025

Emotional wurde es im Schlussabschnitt: 134 Tage musste Peter Hochkofler auf sein Comeback (28. Dezember im Heimspiel gegen Vorarlberg) warten. Nur 48 Stunden später durfte er mit dem 3:0 in Innsbruck über sein erstes Saisontor jubeln. Einen Torschrei gab abschließend auch Mario Huber von sich, der Tiroler schob in seiner Heimat zum 4:0-Endstand ein.

Zitat Icon

Wir haben über 60 Minuten gutes Eishockey und mit viel Druck gespielt.

Manny VIVEIROS, Eisbullen-Cheftrainer

Zum Jahreskehraus gab’s den achten Streich in Folge und das erste Saison-Shutout für Goalie Atte Tolvanen. „Wir haben über 60 Minuten gutes Eishockey und mit viel Druck gespielt“, lobte der Trainer. Für dessen Truppe es bereits morgen (16.30) mit dem Neujahrsspiel zu Hause gegen Linz weitergeht.

Salzburgs Zweitliga-Duo jubelte zum Jahresabschluss
Feiern durften auch die Salzburger Teams in der Alps Hockey League. Zell glich gegen Ritten dreimal aus – das 4:4 fiel erst elf Sekunden vor Schluss. Im Penaltyschießen behielten die Eisbären die Oberhand und holten sich den Extrapunkt. Die RB Juniors fertigten Cortina indes mit 7:1 ab.

Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
Salzburg

