Achter Sieg in Folge, Shutout und emotionales Tor

Zum Jahreskehraus gab’s den achten Streich in Folge und das erste Saison-Shutout für Goalie Atte Tolvanen. „Wir haben über 60 Minuten gutes Eishockey und mit viel Druck gespielt“, lobte der Trainer. Für dessen Truppe es bereits morgen (16.30) mit dem Neujahrsspiel zu Hause gegen Linz weitergeht.

Salzburgs Zweitliga-Duo jubelte zum Jahresabschluss

Feiern durften auch die Salzburger Teams in der Alps Hockey League. Zell glich gegen Ritten dreimal aus – das 4:4 fiel erst elf Sekunden vor Schluss. Im Penaltyschießen behielten die Eisbären die Oberhand und holten sich den Extrapunkt. Die RB Juniors fertigten Cortina indes mit 7:1 ab.