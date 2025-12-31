FC Bayern-Boss jubelte über Eisbären-Sieg

Schwarz über Freund: „Kam, wie ein echter Pinzgauer“

Nach dem fulminanten Sieg des Alps Hockey League-Meisters kam Freund gar nicht mehr aus dem Strahlen heraus. „Es ist schön zu sehen, wenn bekannte Personen ein Spiel von uns besuchen und sich so freuen“, sagte Eisbären-Boss Patrick Schwarz. „Er kam in die Halle wie ein echter Pinzgauer. Einfach ganz normal“, schwärmte er. Freund ist dafür bekannt, dass er Sportveranstaltungen im gesamten Bundesland besucht. Auf den Fußballplätzen im Unterhaus ist er ebenso oft zu sehen.