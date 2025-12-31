FC Bayern-Boss jubelte über Eisbären-Sieg

Beim 5:4-Heimsieg nach Penaltyschießen der Zeller Eisbären gegen Ritten stattete Christoph Freund einen Besuch in der Eishalle in Zell am See ab. Der heimatverbundene Pinzgauer umjubelte dabei einen spannenden 5:4-Heimsieg nach Penaltyschießen des amtierenden Meisters der Alps Hockey League. Der Leoganger war aber nicht der einzige Stargast des Abends.
Dreimal einen Rückstand ausgeglichen und am Ende im Penaltyschießen gewonnen! Die 2890 Zuschauern in der restlos ausverkauften Zeller Eishalle kamen am Dienstagabend voll auf ihre Kosten. Darunter mischten sich mit FC Bayern-Sportdirektor Christoph Freund und Ex-NHL-Tormann Antti Raanta auch zwei echte Stargäste.
Schwarz über Freund: „Kam, wie ein echter Pinzgauer“
Nach dem fulminanten Sieg des Alps Hockey League-Meisters kam Freund gar nicht mehr aus dem Strahlen heraus. „Es ist schön zu sehen, wenn bekannte Personen ein Spiel von uns besuchen und sich so freuen“, sagte Eisbären-Boss Patrick Schwarz. „Er kam in die Halle wie ein echter Pinzgauer. Einfach ganz normal“, schwärmte er. Freund ist dafür bekannt, dass er Sportveranstaltungen im gesamten Bundesland besucht. Auf den Fußballplätzen im Unterhaus ist er ebenso oft zu sehen.
Während Christoph Freund auf der VIP-Tribüne Platz nahm, durfte der ehemalige NHL-Torhüter Raanta (Chicago Blackhawks, New York Rangers, Arizona Coyotes und Carolina Hurricanes), der in Zell am See Skiurlaub macht, gemeinsam mit dem ehemaligen Meistertrainer Jukka Vienonen das Ehrenbully einwerfen.
Weiter geht‘s für die Zell-Cracks schon am Freitag wieder. Dann steht für den Rangdritten das schwere Auswärtsspiel in Gröden an.
