Beschädigtes Fahrzeug löste Personensuche aus

Zu einem Verkehrsunfall auf der Krispler Landesstraße wurde die Feuerwehr am Dienstag in den frühen Morgenstunden alarmiert. Allerdings fanden die 23 Feuerwehrleute vor Ort nur ein schwer beschädigtes Auto ohne Lenker oder weitere Insassen. Also wurden rasch drei Suchtrupps losgeschickt, die die Umgebung und den Mortelbach nach möglichen Verletzten absuchten – vergeblich.