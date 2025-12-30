Beschädigtes Fahrzeug löste Personensuche aus

Ein schwer beschädigtes Auto in einer Böschung, aber weit und breit keine Menschen – vor einem Rätsel stand die Freiwillige Feuerwehr aus Krispl bei einem Einsatz am Dienstag in der Früh. Auch drei Suchtrupps brachten keine Aufklärung. Letztendlich konnte die Polizei das kuriose Rätsel lösen ...
Zu einem Verkehrsunfall auf der Krispler Landesstraße wurde die Feuerwehr am Dienstag in den frühen Morgenstunden alarmiert. Allerdings fanden die 23 Feuerwehrleute vor Ort nur ein schwer beschädigtes Auto ohne Lenker oder weitere Insassen. Also wurden rasch drei Suchtrupps losgeschickt, die die Umgebung und den Mortelbach nach möglichen Verletzten absuchten – vergeblich.
Deshalb wurde der Fall an die Polizei weitergegeben, die gegenüber der „Krone“ von einem „komischen Sachverhalt“ sprach. Demnach wurde das Auto bereits als beschädigt verkauft, der Käufer sei allerdings gar nicht zufrieden gewesen und wollte es dem Verkäufer zurückbringen.
Doch mit dem neu gekauften Fahrzeug auf einem Anhänger schaffte er den Anstieg nicht und stellte es deshalb in einer Ausweiche ab. Warum der Pkw im Anschluss davonrollte und im Straßengraben landete, konnte der Fahrer laut Polizei nicht sagen.
