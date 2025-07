Sorgen um Rückkehrer von Austria Salzburg

Erst im November 2024 hatte Yannic Fötschl, damals noch in Diensten von Zweitligist FAC, einen Kreuzbandriss erlitten. Seitdem arbeitet der 22-Jährige an seinem Comeback und wollte bei seinem alten und neuen Verein Austria Salzburg noch im Herbst seine Pflichtspielrückkehr feiern. Ein bitterer Vorfall im Training am Dienstag treibt den Violetten nun aber tiefe Sorgenfalten ins Gesicht.