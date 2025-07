Kirchler bastelt weiter an Austria-Verteidigung

Jetzt muss jeder alles geben, um sich einen der begehrten Kaderplätze bei Austria Salzburg zu erkämpfen. Der Zweitliga-Neuling biegt langsam, aber sicher in die Zielgerade der Vorbereitung ein und feilt weiterhin an jener Mannschaft, die in knapp zwei Wochen im ÖFB-Cup in Oedt für Furore sorgen soll.