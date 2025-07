Frankreich will zwei Feiertage streichen

Zu den weiteren Maßnahmen zählen die Senkung der Zahl der Staatsbeamten und die Zusammenlegung von Behörden. Ebenfalls soll das Gesundheitssystem effizienter und damit kostengünstiger werden und es soll gegen unberechtigte Krankschreibungen von Arbeitnehmern vorgegangen werden. Außerdem sollen die öffentlichen Ausgaben einschließlich der Pensionszahlungen und Sozialleistungen im kommenden Jahr auf dem Niveau von 2025 eingefroren werden, kündigte Bayrou am Dienstag in Paris an. Lediglich im Verteidigungsbudget ist eine Milliardenerhöhung vorgesehen.