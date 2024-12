Frankreich kämpft mit extremer Neuverschuldung

Sind Vergleiche mit der Krise in Griechenland 2010-2012 gerechtfertigt?

Die Griechenland-Vergleiche haben sich zuletzt gehäuft. Diese hinken jedoch. So hat Frankreich eine starke Wirtschaft und funktionierende Institutionen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erwartet in Frankreich in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von 1,1 Prozent. Für Deutschland wird lediglich eine Stagnation prognostiziert. Die Zinsen, die Frankreich an den Kapitalmärkten bezahlen muss, sind immer noch deutlich niedriger als in Griechenland zur Zeit der Eurokrise.