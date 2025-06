Wien will bei Jugendarbeit von Berlin lernen

Neben Beratungsangeboten setzt Berlin auch auf die Verbreitung der Werkzeuge dafür. Das IZRD (Interdisziplinäres Zentrum für Radikalisierungsprävention und Demokratieförderung) etwa hat ein 500-seitiges Praxishandbuch zum Download für jedermann bereitgestellt. Wegen der Nachfrage ist auch an eine englischsprachige Ausgabe gedacht. Ebenfalls wird der Weg zur Beratungsstelle berücksichtigt: Nur in 16 Prozent der Fälle suchen die Jugendlichen selbst Hilfe. Doppelt so oft sind es die Eltern, in einem Fünftel aller Fälle aber auch die Freundin oder der Freund, worauf in der Beratung vermehrt abgestellt wird.