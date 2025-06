Ministeriumszahlen: Wien ist Magnet für Migranten

Oft mehrere Jahre im System

Was die Aufenthaltsdauer dieser Flüchtlinge in der Grundversorgung angeht, ist Vorarlberg an der Spitze. Dort werden subsidiär Schutzberechtigte laut Anfragebeantwortung im Schnitt 814 Tage versorgt. Dahinter folgt Wien mit 758 Tagen. In allen anderen Bundesländern ist die Verweildauer deutlich geringer, am kürzesten in Tirol mit 201 Tagen. Interessant: Eigentlich wäre die Grundversorgung nur für vier Monate angedacht.