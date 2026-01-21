Warum es der Generation Alpha nicht so gut geht

Die Gegenwart ist geprägt von mehreren Krisen, wie dem Klimawandel oder Kriegen, und gesellschaftlichen Umbrüchen. Das geht an Kindern und Jugendlichen nicht spurlos vorbei, die psychische Belastung in der Generation Alpha ist hoch. Eine Studie bringt Hoffnung.
Kinder und Jugendliche sind jetzt die verletzlichste (vulnerable) Gruppe der Gesellschaft. Sie haben die Senioren abgelöst. Das erklärt Kathrin Sevecke, Primaria der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall und Direktorin der Innsbrucker Uni-Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Kindes- und Jugendalter. Die Generation Alpha – zwischen 2010 und 2025 geboren – hat Depressionen, Angst- und Essstörungen. In Österreich fühlt sich rund die Hälfte der Kinder und Jugendlichen psychisch belastet. Woher kommt das?
