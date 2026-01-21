Steirer erwecken eine „Geisterstadt“ zum Leben

Sturm war für drei Tage vor Ort. Der GAK checkte am Dienstag ein und bleibt bis Freitag. Und die Kicker von Hartberg sind überhaupt schon seit vergangener Woche da. Doch was macht Catez so besonders für die steirischen Klubs? Die „Krone“ schaute sich im Thermenort um, der zu dieses Jahreszeit fast wie eine Geisterstadt wirkt.