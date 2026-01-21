Vorteilswelt
Misolic-Gegner sauer

Australian Open: Wirbel um „ignorante Betrunkene“

Tennis
21.01.2026 14:11
Alejandro Davidovich Fokina (li.) beschwerte sich über das Verhalten der Zuschauer.
Alejandro Davidovich Fokina (li.) beschwerte sich über das Verhalten der Zuschauer.(Bild: AP/Aaron Favila)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Aufregung bei den Australian Open: Der Spanier Alejandro Davidovich Fokina, der zum Auftakt Filip Misolic eliminiert hatte, ärgerte sich bei seinem Zweitrundenduell gegen US-Boy Reilly Opelka über „ignorante Betrunkene“.

Hitzige Szenen zu Beginn des vierten Satzes: Davidovich Fokina legte sich mit den Zuschauern in den vorderen Reihen der Kia Arena an. Schiedsrichter Nico Helwerth musste einschreiten – hier zu sehen im Video:

„Das kann hier passieren, das kann überall auf der Welt passieren“, sagte Davidovich Fokina nach der Partie. „Es waren also vier ignorante Betrunkene, gegen die ich nichts ausrichten konnte. Mehr nicht.“ Was ihn derart auf die Palme brachte? „Ich bin umgeknickt, und er hat den Punkt gewonnen. Ich finde es unfair, dass sie diesen Punkt bejubelt haben.“

Lesen Sie auch:
Alexander Zverev
Sieg gegen Müller
Runde drei! Auch Regen konnte Zverev nicht stoppen
21.01.2026
Jetzt wartet Sabalenka
Potapova wirft ehemalige US-Open-Siegerin raus
21.01.2026

Erneut gegen US-Amerikaner
Am Ende behielt der an Position 14 gesetzte Spanier mit 6:3, 7:6(3), 5:7, 4:6 und 6:4 knapp die Oberhand. In Runde drei wartet mit Tommy Paul der nächste US-Amerikaner.

