Australian Open: Wirbel um „ignorante Betrunkene“

„Das kann hier passieren, das kann überall auf der Welt passieren“, sagte Davidovich Fokina nach der Partie. „Es waren also vier ignorante Betrunkene, gegen die ich nichts ausrichten konnte. Mehr nicht.“ Was ihn derart auf die Palme brachte? „Ich bin umgeknickt, und er hat den Punkt gewonnen. Ich finde es unfair, dass sie diesen Punkt bejubelt haben.“