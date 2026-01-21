Australian Open: Wirbel um „ignorante Betrunkene“

Aufregung bei den Australian Open: Der Spanier Alejandro Davidovich Fokina, der zum Auftakt Filip Misolic eliminiert hatte, ärgerte sich bei seinem Zweitrundenduell gegen US-Boy Reilly Opelka über „ignorante Betrunkene“.
Hitzige Szenen zu Beginn des vierten Satzes: Davidovich Fokina legte sich mit den Zuschauern in den vorderen Reihen der Kia Arena an. Schiedsrichter Nico Helwerth musste einschreiten – hier zu sehen im Video:
„Das kann hier passieren, das kann überall auf der Welt passieren“, sagte Davidovich Fokina nach der Partie. „Es waren also vier ignorante Betrunkene, gegen die ich nichts ausrichten konnte. Mehr nicht.“ Was ihn derart auf die Palme brachte? „Ich bin umgeknickt, und er hat den Punkt gewonnen. Ich finde es unfair, dass sie diesen Punkt bejubelt haben.“
Erneut gegen US-Amerikaner
Am Ende behielt der an Position 14 gesetzte Spanier mit 6:3, 7:6(3), 5:7, 4:6 und 6:4 knapp die Oberhand. In Runde drei wartet mit Tommy Paul der nächste US-Amerikaner.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.