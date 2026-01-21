Vorteilswelt
Nachbarland tat es

Dividieren in der Volksschule: Droht Abschaffung?

Österreich
21.01.2026 14:41
Das Dividieren mit einstelligem Divisor wird derzeit in der dritten Klasse gelernt.
Das Dividieren mit einstelligem Divisor wird derzeit in der dritten Klasse gelernt.(Bild: Christian Schwier - stock.adobe.com)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Im deutschen Niedersachsen wurde das Dividieren in der Volksschule gestrichen und auf später verschoben. Droht nun auch in Österreich eine ähnliche Reform des Lehrplans? Krone+ hat beim Ministerium für Bildung über mögliche Änderungen nachgefragt.

Die letzte PISA-Studie, die sich ausführlich mit Mathematik beschäftigt hat, stammt aus dem Jahr 2022. Dabei schnitten Österreichs Sprösslinge besser als der EU-Durchschnitt ab. Mit 487 Punkten lag man sowohl über dem EU-Schnitt (474) als auch über dem OECD-Schnitt (472). Alarmglocken schrillen daher leise, ganz lautlos sind sie aber nicht. Weil es vor allem Gruppen in Österreich gibt, die signifikante Probleme aufweisen. So sind vor allem in Mathematik und Naturwissenschaften Mädchen wesentlich schlechter als Jungs. Außerdem weisen Kinder mit Migrationshintergrund deutliche Rückstände auf. Was nicht an fehlender Intelligenz, viel mehr an sprachlichen Barrieren oder fehlender Unterstützung aus dem Elternhaus rührt.

Ähnliche Themen
ÖsterreichNiedersachsen
Volksschule

