Dividieren in der Volksschule: Droht Abschaffung?

Die letzte PISA-Studie, die sich ausführlich mit Mathematik beschäftigt hat, stammt aus dem Jahr 2022. Dabei schnitten Österreichs Sprösslinge besser als der EU-Durchschnitt ab. Mit 487 Punkten lag man sowohl über dem EU-Schnitt (474) als auch über dem OECD-Schnitt (472). Alarmglocken schrillen daher leise, ganz lautlos sind sie aber nicht. Weil es vor allem Gruppen in Österreich gibt, die signifikante Probleme aufweisen. So sind vor allem in Mathematik und Naturwissenschaften Mädchen wesentlich schlechter als Jungs. Außerdem weisen Kinder mit Migrationshintergrund deutliche Rückstände auf. Was nicht an fehlender Intelligenz, viel mehr an sprachlichen Barrieren oder fehlender Unterstützung aus dem Elternhaus rührt.