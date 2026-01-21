Klum lässt am Red Carpet „Hans und Franz“ blitzen

Eigentlich sollte bei der Premiere des Dokumentarfilms „Infinite Icon“ in Los Angeles ja Paris Hilton der Star sein. Doch Heidi Klum zog im Transparent-Look mal wieder alle Blicke auf sich.
Die 52-Jährige erschien am roten Teppich, der an diesem Abend zu Ehren von Paris Hilton eigentlich pink war, in einem Look, der eigentlich ganz zugeknöpft und trotzdem ziemlich heiß war: Die Kombination aus Bluse und Rock war nämlich komplett transparent!
No Bra, no Problem!
Klum präsentierte den Fotografen also „Hans und Franz“ fast so, wie Gott sie schuf. Denn auf einen BH hatte die Model-Schönheit natürlich verzichtet. Lediglich die Blusentaschen waren so geschickt platziert, dass sie die intimsten Stellen überdeckten.
Und auch natürlich hatte Klum auch untenrum dafür gesorgt, dass der Look noch gerade so jugendfrei blieb.
Ihr transparentes Outfit peppte Heidi schließlich mit einer glänzenden Clutch auf, High Heels ließen die langen Beine der „GNTM“-Chefin schließlich noch länger erscheinen.
Hilton im rosa Prinzessinnenkleid
Heidi Klum war übrigens nicht der einzige Star, der an diesem Abend gekommen war, um Paris Hilton zu feiern: So posierten etwa auch „Modern Family“-Schönheit Sofía Vergara oder die Sängerinnen Lizzo und Demi Lovato für die Fotografen.
Paris Hilton selbst entschied sich für die Premiere ihres Doku-Films, in dem zahlreiche private und berufliche Momente der Hotelerbin zu sehen sind, für einen echten Prinzessinnen-Look – und schwebte im rosaroten Glitzerkleid über den pinken Teppich.
