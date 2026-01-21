Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Oben ohne“-Look

Klum lässt am Red Carpet „Hans und Franz“ blitzen

Star-Style
21.01.2026 14:44
Heidi Klum sorgte bei der Premiere von Paris Hiltons Doku für tiefe Einblicke.
Heidi Klum sorgte bei der Premiere von Paris Hiltons Doku für tiefe Einblicke.(Bild: AP/Andrew Park)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eigentlich sollte bei der Premiere des Dokumentarfilms „Infinite Icon“ in Los Angeles ja Paris Hilton der Star sein. Doch Heidi Klum zog im Transparent-Look mal wieder alle Blicke auf sich.

0 Kommentare

Die 52-Jährige erschien am roten Teppich, der an diesem Abend zu Ehren von Paris Hilton eigentlich pink war, in einem Look, der eigentlich ganz zugeknöpft und trotzdem ziemlich heiß war: Die Kombination aus Bluse und Rock war nämlich komplett transparent!

No Bra, no Problem!
Klum präsentierte den Fotografen also „Hans und Franz“ fast so, wie Gott sie schuf. Denn auf einen BH hatte die Model-Schönheit natürlich verzichtet. Lediglich die Blusentaschen waren so geschickt platziert, dass sie die intimsten Stellen überdeckten. 

Heidi Klum weiß, wie sie alle Blicke auf sich zieht!
Heidi Klum weiß, wie sie alle Blicke auf sich zieht!(Bild: AP/Andrew Park)

Und auch natürlich hatte Klum auch untenrum dafür gesorgt, dass der Look noch gerade so jugendfrei blieb.

Ihr transparentes Outfit peppte Heidi schließlich mit einer glänzenden Clutch auf, High Heels ließen die langen Beine der „GNTM“-Chefin schließlich noch länger erscheinen.

Lesen Sie auch:
Heidi Klum zeigt im Urlaub, dass sie auch an den Feiertagen Vollgas gibt. Im knappen Bikini ...
Workout im Bikini
Heidi Klums Nacktshow im Paradies nimmt kein Ende
06.01.2026
Huiuiuiui!
Halb nackte Heidi Klum enthüllt pikantes Geheimnis
05.01.2026

Hilton im rosa Prinzessinnenkleid
Heidi Klum war übrigens nicht der einzige Star, der an diesem Abend gekommen war, um Paris Hilton zu feiern: So posierten etwa auch „Modern Family“-Schönheit Sofía Vergara oder die Sängerinnen Lizzo und Demi Lovato für die Fotografen.

Paris Hilton kam im rosaroten Kleid und mit ihrer Familie auf den roten Teppich.
Paris Hilton kam im rosaroten Kleid und mit ihrer Familie auf den roten Teppich.(Bild: AP/Andrew Park)

Paris Hilton selbst entschied sich für die Premiere ihres Doku-Films, in dem zahlreiche private und berufliche Momente der Hotelerbin zu sehen sind, für einen echten Prinzessinnen-Look – und schwebte im rosaroten Glitzerkleid über den pinken Teppich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Paris HiltonHeidi Klum
Los Angeles
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
125.842 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
113.849 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
112.881 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Mehr Star-Style
„Oben ohne“-Look
Klum lässt am Red Carpet „Hans und Franz“ blitzen
„Meister der Eleganz“
Modewelt, Stars und Royals trauern um Valentino
Erster Solo-Termin
Kate im roten Power-Look mit besonderer Bedeutung
Zeigt (fast) alles
Bella Hadid sorgt als „Lady in Red“ für Wirbel
Elegant und verspielt
Amanda Seyfried zeigt das perfekte kleine Schwarze
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf