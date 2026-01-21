Sind Stornogebühren beim Wirten fair oder Abzocke?

Contra: Das Leben ist nicht immer planbar

Auf der anderen Seite steht der Gast: Ein krankes Kind, ein wichtiger Termin, der länger dauert, oder schlicht ein Stau – das Leben ist nicht immer planbar. Viele empfinden die Gebühren als „Strafzahlungen“ und fühlen sich abgeschreckt. Wer will schon beim Buchen eines netten Abendessens bereits die Kreditkartendaten hinterlegen und das Risiko eingehen, für ein Essen zu bezahlen, das man nie genossen hat?